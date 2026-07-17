Destructiva marejada en Penco: Alcalde afirma que "fue peor que un tsunami"

Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El edil, Rodrigo Vera, cifró en 12 las viviendas destruidas, 80 con daños mayores y cerca de 2 mil personas aisladas por el colapso del puente Melón en el sector de Cerro Verde Bajo. Además, pidió al Gobierno un bono de reconstrucción, subsidios de arriendo y un rompeolas definitivo.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comentó las fuertes marejadas que sufrió el sector de Cerro Verde Bajo, donde olas de entre 8 y 10 metros de altura arrasaron con viviendas y la caleta de pescadores. Fue peor que un tsunami", afirmó la autoridad.

Efectivamente fue peor que un tsunami, tenemos 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que deja aisladas a casi 2.000 personas", relató el alcalde en entrevista con Radio Cooperativa.

Y relató que en la jornada del jueves el sistema frontal comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora, un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos".

"El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle", agregó el alcalde, quien también reportó la destrucción de muros de contención y de embarcaciones que "las olas las levantaron y lo dejaron caer en el enrocado, con pérdida total".

Según Vera, la actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada, pues los cuatro varaderos del sector están destruidos y un galpón sindical de 12 metros de altura fue arrasado por el mar .

"Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió. Ayer pescadores estaban llorando, destruidos", relató el edil sureño.

El alcalde de Penco hizo un llamado directo al Gobierno: Yo que yo espero es que el Presidente venga a hacer anuncios y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo , aseguró.

"Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye", explicó, contrastando esa fórmula con la lentitud de otros mecanismos estatales.

Y aseguró que al menos seis viviendas ubicadas en la franja costera no deberían reconstruirse en el mismo lugar, por lo que pidió al Ministerio de Vivienda "un subsidio de arriendo" mientras se busca una solución definitiva, y al Ministerio de Obras Públicas la construcción de un enrocado y un rompeolas que la comuna reclama desde hace años .

El edil denunció que, en medio de la emergencia, Senapred "me estaba pidiendo ayer a las 2 de la mañana que yo le fuera a hacer ficha a la gente para poder solicitar las planchas para los techos. Luego me están pidiendo casa por casa ficha. Eso no puede ser, se necesita una gestión más rápida y acorde a la urgencia de las familias afectadas .