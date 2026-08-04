Santiago, 16 de diciembre 2025. Operativo Apocalipsis de PDI permitió desbaratar una red de corrupcion de gendarmería al interior de las carceles que permitía el ingreso de elementos prohibidos a los recintos Carcel Santiago 1 Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Los ahora exfuncionarios facilitaban el ingreso de alimentos en cantidades superiores a las permitidas en las encomiendas, los que después eran vendidos en el mercado ilícito en el interior del Centro de Detención Preventiva.

Gendarmería informó que cuatro funcionarios de penal Santiago 1 fueron desvinculados de la institución por facilitar el ingreso de alimentos en cantidades superiores a las permitidas en las encomiendas, los que después eran vendidos en el mercado ilícito en el interior del CDP.

"Un trabajo investigativo, a cargo de las jefaturas del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, permitió acreditar la participación de cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria, operando de esta forma desde el sector de recepción y registro de encomiendas", señaló un comunicado.

"Estos hechos quedan al descubierto luego de que la Jefatura del establecimiento constató en terreno los ilícitos que cometían los exfuncionarios. A raíz de lo ocurrido y comprobado el desapego a las instrucciones emanadas por el Alto Mando institucional, fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales", añadió.

"La labor de inteligencia institucional permitió determinar que las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito, es por ello que los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario", agregó.

Finalmente, Gendarmería recalcó que está utilizando "todas sus capacidades institucionales para detectar y combatir hechos de corrupción al interior de las unidades penales del país, además de fortalecer los principios éticos que orientan la labor institucional".