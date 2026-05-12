Detenido femicida del Día de la Madre en Buin: Víctima tenía cuatro hijos

*ARCHIVO* Imágenes refrenciales de la Policía de Investigaciones de Chile PDI Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

La víctima, Teresa Reyes, de 37 años, tenía cuatro hijos de 20, 18, 12 y 7 años. El detenido, que este martes será formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, incluso tenía una orden de detención pendiente por un homicidio cometido en el año 2019.

La Brigada de Homicidios de la PDI detuvo al sujeto que mató a su conviviente de un disparo en el tórax en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió el domingo pasado, Día de la Madre. La víctima, Teresa Reyes, de 37 años, tenía cuatro hijos de 20, 18, 12 y 7 años.

Gracias al rápido accionar de la policía civil se logró la captura de este sujeto, que este martes será formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por femicidio.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Raúl Martínez, donde tras una discusión, el imputado le disparó en el tórax a su conviviente. Luego las trasladó hasta el Hospital de Buin donde la abandonó en el exterior para luego escapar.

El fiscal Patricio Rosas Ortiz "estos hechos dan cuenta cómo este hombre tras una discusión con su conviviente extrajo un arma de fuego y le disparó. Este sujeto además mantiene una orden de detención por un homicidio cometido en el año 2019 .