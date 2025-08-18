Detienen en Chile a implicado en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Archivo - Chile.- Las autoridades chilenas detienen a un autor material del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda - ERWIN ACEVEDO/ATON - Archivo

CHILE, 14 Aug (EUROPA PRESS)

Este jueves, la Fiscalía de Chile, a través de su equipo especializado en crimen organizado y homicidios, confirmó la captura de un ciudadano venezolano de 30 años, considerado uno de los cabecillas de la organización delictiva 'Los Piratas'. El detenido, identificado por los medios locales como Alfredo José Henríquez Pineda, alias 'Gordo Alex', estaría implicado directamente en el secuestro y asesinato del disidente Ronald Ojeda.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, argumenta que el individuo regresó a Chile con el objetivo de reorganizar los diferentes sectores de esta red transnacional. Tras cometer el crimen en febrero de 2024, Henríquez Pineda huyó del país, según informó el fiscal Héctor Barros, quien lidera la investigación.

Hasta la fecha, se registran doce arrestos relacionados con el homicidio de Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta enterrada bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú, Santiago de Chile. Adicionalmente, Barros comunicó que un total de 26 personas han sido detenidas por diversos crímenes cometidos por el Tren de Aragua, agrupación a la que pertenece 'Los Piratas'.

Ojeda, quien fue arrestado en Venezuela en abril de 2017 junto a otros militares bajo sospechas de conspiración, logró escapar de una cárcel venezolana a finales de ese año y se exilió en Chile. En 2023, el gobierno chileno le otorgó asilo político. Sin embargo, en 2024, desde Caracas lo tildaron de "traidor de la patria" y lo acusaron de participar en la conspiración conocida como 'Brazalete Blanco', cuyo objetivo era ejecutar un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Los últimos reportes sobre Ojeda datan de febrero de 2024, cuando individuos encapuchados, haciéndose pasar por policías, irrumpieron en su residencia. Este episodio puso al descubierto la participación de 'Los Piratas', una célula del Tren de Aragua, conformada por cerca de veinte personas, en su asesinato.