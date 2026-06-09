Detienen a cuatro menores venezolanos por asalto en modo "jauría" en Las Condes

Chile.- Carabinero mató de un disparo a conductor que intentó atropellarlo en un control - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Los detenidos corresponden a cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años de edad, todos con antecedentes policiales, según informó Carabineros. Asaltaron violentamente a dos jóvenes en El Bosque Norte y apuñalaron a una de las víctimas.

Carabineros detuvo a cuatro adolescentes que anoche asaltaron violentamente, en modo "jauría", a dos menores en la comuna de Las Condes. Uno de los delincuentes apuñaló a una de las víctimas.

El hecho ocurrió en El Bosque Norte y fue detectada por operadores de las cámaras de vigilancia municipal, quienes alertaron a los equipos de seguridad desplegados en el sector.

Tras recibir la información, personal de Carabineros inició un seguimiento de los sospechosos, logrando interceptarlos y concretar su detención.

Durante el procedimiento se incautaron las armas utilizadas para intimidar a los afectados y se recuperaron las especies robadas, entre ellas una mochila, zapatillas, un teléfono celular y documentación personal.

El avalúo total de las especies recuperadas asciende a aproximadamente 500 mil pesos y una de las víctimas sufrió una herida cortante profunda en el hombro izquierdo, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial.

Los detenidos corresponden a cuatro adolescentes de nacionalidad venezolana, de entre 14 y 16 años de edad, todos con antecedentes policiales, según informó Carabineros.