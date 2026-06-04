Detienen a presunto responsable de homicidio de joven universitario

Santiago, 10 de Abril de 2026. La Policia de Investigaciones realiza operativo de fiscalización migratoria en sector de Vega Central en Recoleta. Jonnathan Oyarzun /Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Víctima de 19 años murió el 27 de marzo en Puente Alto cuando intentaron robarle.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI detuvieron a un chileno de 36 años por su presunta responsabilidad en el delito de robo con homicidio y porte ilegal de armas.

La víctima fue un estudiante universitario de 19 años y el asesinato ocurrió el pasado 27 de marzo en calle Canela con Pasaje Azul, en la comuna de Puente Alto.

El comisario Cristopher Hidalgo, de la BH Sur, dijo que "se estableció que la víctima estaba en compañía de un amigo, con quien se desplazó en motocicleta hasta la mencionada intersección señalada, donde fue lesionada por el imputado tras intentar robarle una especie que portaba".

"Luego del hecho, el imputado huyó hasta la comuna de Melipilla, donde fue detenido por los detectives tras una labor de seguimiento y vigilancia, que permitió determinar su domicilio", añadió el policía civil.

"Se logró identificar a este sujeto, quien tiene antecedentes penales por diversos delitos. Fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puente Alto para el respectivo control de detención y la formalización por robo con homicidio", cerró el efectivo de la PDI.