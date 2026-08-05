Detuvieron a venezolano que amenazó de muerte al alcaide de la exPenitenciaría

Santiago, 26 de Febrero 2026. El Fiscal Regional, Marcos Pasten, concurre a la Ex Penitenciaria para realizar diligencias en el penal por la fuga de dos reos vestidos de gendarmes La causa está siendo investigada conjuntamente con la Brigada contra el - Diego Martin/Aton Chile

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Este sujeto, alrededor de las 23:30 horas del domingo pasado, dejó en el exterior del penal una corona de flores con una amenaza de muerte contra alcaide.

Carabineros detuvo al autor de las amenazas de muerte en contra del alcaide de la exPenitenciaría de Santiago, efectuadas el pasado 28 de julio.

Se trata de un sujeto de nacionalidad venezolana, 24 años, quien mantiene antecedentes por drogas, receptación y cuasidelito de lesiones graves.

Este sujeto, alrededor de las 23:30 horas de ese día, dejó en el exterior del penal una corona de flores con una leyenda de amenaza de muerte contra alcaide.

El OS9 de Carabineros realizó diversas diligencias, entre ellas, el levantamiento y análisis de registros audiovisuales, la toma de declaraciones y otras actuaciones especializadas, logrando identificar el vehículo utilizado en la comisión del ilícito.

En virtud de dichos antecedentes, ayer martes se procedió a la fiscalización de su conductor, quien reconoció su participación en los hechos investigados.

En atención a los antecedentes reunidos y a su confesión, se solicitó la correspondiente orden de detención en su contra, la que fue otorgada por el magistrado de turno del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En el mismo tribunal se realizó su formalización, tras lo cual el imputado quedó en prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.