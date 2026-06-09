Chile.- Deudas CAE: Diputados opositores impulsan proyecto de ley Sueldo Protegido

Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de diputados de oposicion Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Buscan asegurar que las remuneraciones no sean embargadas, como han denunciado varias personas.

Parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que llamaron "Sueldo Protegido".

Con esta iniciativa pretenden que las remuneraciones sean protegidas y cesen los embargos por parte de la Tesorería Genera de la República (TGR) a fondos de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAR), como han denunciado varias personas en los últimos días.

El proyecto busca hacer efectivo el resguardo de los sueldos establecida en el Código del Trabajo, para que cesen retiros hechos por la TGR de cuentas corriente, vista y de ahorro.

La diputada del PC Daniela Serrano (PC), quien es autora del proyecto, dijo que "es importante referirse a cómo desde el Congreso le vamos a dar salida al saqueo que le está haciendo la TGR a los deudores del CAE".

Y apuntó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al gobierno como "los responsables" de los embargos.

"El ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3,5 millones no hayan sido embargadas Aplicaron vaciamientos de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes", señaló.

D acuerdo a la parlamentaria, "buscamos que no exista una interpretación mañosa de parte de la TGR y queremos hacer extensivo que este embargo de los sueldos sea ilegal cuando el dinero se encuentre en cuentas bancarias".

La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, indicó que "el gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE de una política pública que fracasó, porque el CAE fue un fracaso del Estado. Es un despilfarro de recursos para el fisco, un estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas".

Y enfatizó en que "hay necedad y falta de empatía del gobierno y de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien está completamente ausente de esta discusión Como diputados y diputadas no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

"Defenderemos a todas las familias que no pueden enfrentarse a esa deudas y ven cómo el gobierno le hace un regalito al 1% más rico, mientras les pone mano dura a las personas comunes y corrientes que les cuesta llegar a fin de mes", agregó.

Y el diputado socialista Juan Santana comparó cifras respecto de la evasión tributaria, señalando que "según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre 2018 y 2020 en Chile el incumplimiento por el no pago de impuestos de las empresas bordea el 50%".

"Michel Jorratt, ex director del SII, dio cuenta de que entre 2013 y 2018 el monto que el Estado chileno dejó de percibir por concepto de evasión alcanza los 21.500 millones de dólares Aquí funciona nuestro país, y particularmente este gobierno, como la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores", cerró el parlamentario.