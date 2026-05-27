Devuelven excedentes por más de $2,5 billones en tercera fase de Operación Renta

Santiago, 01 de Abril de 2026. Comienza la Operacion Renta 2026, habilitado en el portal de Servicio de Impuestos Internos para todos los ingresos del ano 2025 Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

La Tesorería General de la República aplicó retenciones y compensaciones a 293.884 contribuyentes, por un total de $100.902 millones asociadas a distintas obligaciones pendientes con el fisco.

La Tesorería General de la República (TGR) concretó la devolución de excedentes del Impuesto a la Renta a 842.109 contribuyentes, que realizaron su declaración entre el 24 y de abril y el 8 de mayo de 2026, en el marco de la tercera y última fase de la Operación Renta. En total se devolvieron $2.532.050 millones, de acuerdo con el calendario establecido.

De los totales mencionados, en esta última fase se efectuó la devolución a 158.793 personas jurídicas, por un total de $2,2 billones, mientras que a personas naturales alcanzó a 638.316 contribuyentes, por un monto total de $325.070,5 millones.

En esta tercera etapa TGR aplicó retenciones y compensaciones a 293.884 contribuyentes, por un total de $100.902 millones asociadas a distintas obligaciones pendientes con el Fisco.

Entre éstas se incluyen deudas por créditos universitarios, multas, obligaciones con instituciones públicas, subsidios y pensiones de alimentos, entre otras.

Respecto a los créditos de educación superior, la institución realizó compensaciones a 39.499 contribuyentes por un monto de 6.733 millones y retenciones a 8.366 contribuyentes, por un monto de $1.700 millones por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE).

También se aplicaron retenciones a 31.219 contribuyentes por $9.566 millones a deudores de crédito universitario (Fondo Solidario).

En esta tercera fase, para el caso de deudores de pensiones de alimentos, se registraron retenciones a 9.200 contribuyentes por $1.972 millones beneficiando a 10.481 personas, cifra que da cuenta de la importancia de esta política.