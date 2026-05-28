DGAC respondió a informe de Contraloría sobre fallas de control en Iquique

Santiago, 03 de Septiembre de 2025. Torre de Control de la Direccion General de Aeronautica Civil DGAC Los ministros del Interior, Alvaro Elizalde; Obras Publicas , Jessica Lopez , y Transportes, Juan Carlos Munoz, junto al gerente general del - Diego Martin / Aton Chile

Santiago 29 May. (ATON) -

El organismo aseguró que inició acciones para subsanar las falencias en los procedimientos de control en el aeropuerto Diego Aracena de la ciudad capital de la Región de Tarapacá.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) respondió al informe de la Contraloría Regional de Tarapacá en el que se denunció que más de 12 kilos de pasta base de cocaína permanecieron sin custodia policial durante varias horas tras ser detectadas en unas maletas en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

La DGAC señaló, en una declaración pública, que con fecha 21 de abril de 2026, el órgano contralor elaboró un informe final número 869, en el que dispone diversos cursos de acción para que los servicios respecto de los cuales se encontraron hallazgos, implementen las acciones para subsanarlos .

"En particular, en el caso de la DGAC, en lo concerniente a los aspectos de su competencia, relacionados al control de seguridad aeroportuaria, desde el primer momento que se tomó conocimiento de las observaciones, se inició un trabajo de revisión para mejorar los procedimientos de detección, manejo de evidencias y denuncias ante hechos considerados ilícitos, en un trabajo conjunto con los demás organismos públicos que operan en los aeropuertos", aseguraron desde el organismo.

Y agregaron que sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que todas las acciones comprometidas se encuentran en ejecución para ser presentadas ante el ente fiscalizador en el plazo establecido para ello".