Día del Padre: cómo afrontar la nueva paternidad en Chile

Santiago 16 junio 204. Dia del padre en Santiago. Marcelo Hernandez/Aton Chile - MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

Psicóloga repasa cómo se ha pasado de ser proveedor a ser una figura activa y emocionalmente disponible para los hijos.

Ad portas de una nueva celebración del Día del Padre este domingo, la Doctora en Psicología Miriam Pardo Fariña precisa cómo ha cambiado la figura paterna.

"La idea tradicional de padre como figura distante, centrada solo en la provisión, ha sido cuestionada. Hoy existe una expectativa social distinta y se espera que el padre esté presente, que escuche, que acompañe y que sea parte activa de la vida cotidiana de sus hijos", explica la académica de Psicología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

Y añade que "este cambio no se produce de un día para otro ni de manera igual en todas las familias. Hay hogares donde el padre sigue cumpliendo principalmente el rol de proveedor, mientras que en otros se observa una corresponsabilidad mucho más equilibrada".

Según la especialista, "ser padre hoy implica involucrarse en lo cotidiano: llevar a los hijos al colegio, compartir tiempo de calidad, jugar y conversar. No se trata solo de estar físicamente, sino que de construir un vínculo significativo".

Diversos estudios han demostrado que la presencia activa del padre tiene efectos positivos en múltiples dimensiones del desarrollo infantil.

Y en base a ello, Miriam Pardo Fariña dice que "un padre que reconoce, valora y quiere a su hijo favorece directamente su autoestima. Los niños necesitan sentirse vistos y contenidos por sus figuras parentales, y cuando esa relación existe se fortalecen sus capacidades para relacionarse con otros y enfrentar desafíos".

La académica de la UNAB agrega que "los hijos no solo reciben cuidado, también construyen identidad a partir de ese vínculo. Muchas veces imitan a sus padres, incluso sin darse cuenta, porque los perciben como figuras importantes y confiables".

CORRESPONSABILIDAD

El avance de las nuevas paternidades está estrechamente ligado al rol de las mujeres y a la redistribución de funciones dentro del hogar. Hoy, muchas madres participan activamente en el mundo laboral, lo que exige acuerdos y corresponsabilidad en la crianza.

"Las familias están de forma permanente negociando y ajustando sus dinámicas. Esto implica reconocer que ambos padres tienen un rol fundamental en el cuidado y desarrollo de sus hijos", sostiene la profesional.

Pero advierte que "es clave erradicar la idea de que la madre sabe más. Cuando ese discurso se instala, el padre queda relegado a un rol secundario. Validar su participación es fundamental para fortalecer el vínculo con los hijos".

Y a pesar de los cambios, el mandato de la masculinidad tradicional sigue presente en la sociedad chilena.

"Muchos padres enfrentan una tensión interna. Por un lado, quieren estar presentes, pero por otro, sienten la presión de cumplir con un modelo tradicional que los lleva a priorizar el trabajo por sobre la vida familiar", reseña la académica.

Este escenario puede traducirse en una menor disponibilidad emocional, incluso cuando el padre está físicamente presente.

"Si el trabajo invade todos los espacios, se pierde la posibilidad de conexión con los hijos. La presencia no es solo física, también es emocional", indica la docente.

Y recomienda centrarse en "tener tiempo de calidad sin interrupciones, por ejemplo, desconectándose de pantallas y del trabajo para compartir realmente con los hijos".

También se debe "escuchar de manera activa; establecer hábitos y rituales para fortalecer el vínculo; decir te quiero, abrazar y reconocer logros, y ofrecer disculpas para humanizar la relación, lo que no implica perder autoridad, sino que resignificarla".