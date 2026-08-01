Dictan arresto total para involucrado en homicidio de estudiante en San Bernardo

Chile.- Uno de los sospechosos de homicidio de estudiante se habría entregado a fiscalía - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 1 Ago. (ATON) -

Un adolescente de 17 años quedó bajo arresto total tras ser acusado por el homicidio de un estudiante a las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

Un adolescente de 17 años quedó bajo arresto total tras ser acusado por el homicidio de un estudiante a las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

Durante la mañana de este sábado, el joven fue formalizado como cómplice del crimen ocurrido el jueves recién pasado, quedando también con la prohibición de acercarse a la familia de la víctima.

La fiscal local de San Bernardo, Natalia González, detalló que "esto ocurre a propósito de una riña que se tuvo a las afueras del colegio (...) es en este contexto que el imputado empuja a la víctima, circunstancia que es utilizada por la persona que se encuentra prófuga para apuñalar a la víctima".

"Es una participación más bien residual en este delito de homicidio", indicó la persecutora y añadió que se encuentran realizando diligencias para verificar la posible participación de otras personas.

El hecho ocurrió este jueves en calle Ramón Freire, donde un menor de nacionalidad venezolana falleció tras ser apuñalado en el tórax en medio de una discusión con otros estudiantes. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso comenzó a ser investigado por el OS9 de Carabineros.