Dictan prisión preventiva para Dayonis Orozco por crimen de exteniente Sánchez

Santiago, 3 de julio de 2026. ***POR ORDEN JUDICIAL NO SE EXHIBE ROSTRO DE IMPUTADO*** El Sexto juzgado de Garantia de Santiago formaliza a Dayonis Orozco, sujeto extraditado desde Colombia por el homicidio de Ronald Ojeda y el Carabinero Emmanuel - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el venezolano Dayonis Orozco Castillo, quien fue acusado por el homicidio del exteniente Emmanuel Sánchez.

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el venezolano Dayonis Orozco Castillo, quien fue acusado por el homicidio del exteniente Emmanuel Sánchez.

A través de X, la Fiscalía Centro Norte dio a conocer que "la Fiscal Jefa Marcela Adasme lo formalizó en presencia por homicidio de carabinero en el ejercicio de su cargo y porte ilegal de arma de fuego".

Orozco llegó el jueves al país luego de ser extraditado tras haber sido detenido en Colombia, donde huyó tras el crimen del exteniente Sánchez.

La fiscal Marcela Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que "el Tribunal estimó que eran suficientes para decretar su prisión preventiva, decretándose un plazo de investigación de 90 días, plazo en el cual nosotros cerraremos la investigación y continuaremos con la etapa de juicio en contra de este imputado".

Orozco es acusado del asesinato del mayor Sánchez ocurrido en 2024 en la comuna de Quinta Normal, cuando el uniformado intentó frustrar un asalto.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, Orozco habría sido la última persona que abandonó el vehículo en el sitio del suceso. Según testigos, los disparos se habrían efectuado desde el interior desde automóvil.

"Estaríamos en condiciones de presentar la acusación, unir estas acusaciones con el resto de los imputados y ir a un solo juicio oral por esta causa, que es lo que nosotros pretendemos desde el primer momento porque no podemos y no queremos, como Ministerio Público, exponer a las víctimas indirectas de este caso, como la viuda del Teniente Sánchez, a tener que declarar en dos oportunidades en un juicio", indicó la fiscal Adasme.