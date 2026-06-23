Dictan veredicto condenatorio para 17 implicados en megafraude a Fonasa

Santiago, 23 de junio 2026. El Septimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago da a conocer el veredicto en el denominado caso de los, Medicos Colombianos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra de 17 acusados (médicos y particulares) por el megafraude a Fonasa.

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra de 17 acusados (médicos y particulares) por el megafraude a Fonasa.

Los imputados fueron acusados como autores de los delitos consumados y reiterados de asociación ilícita; emisión, obtención o tramitación de licencias médicas falsas; fraude de subvenciones y lavado de activos. Ilícitos cometidos entre 2020 y 2022, en diversas comunas de la región Metropolitana.

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado la constitución de organizaciones y emisión fraudulenta de licencias médicas. "Al menos entre los años 2020 y diciembre de 2022, los médicos Samir Enrique Rivaldo Hernández, Yesica María Donado Alvis, Ana Beatriz Toncel Peña, Karen Cecilia Mejía Cantillo, Lizney Loreth de la Hoz Orozco, José Joaquín Gnecco Cervantes, Jorge Antonio González Guerrero, Jeynner Alberto Olivero Álvarez y Obed José Urrea Pérez, como también quienes no detentaban la calidad de facultativos médicos, Álvaro Enrique Gnecco Cervantes, Rodrigo Andrés Campos Cuello, Nancy Marianela Berdeja Felipez y Javiera Nikol Berdeja Felipez, desarrollaron distintos roles, necesarios y fundamentales, para la conformación de diversas organizaciones delictivas destinadas principalmente a cometer delitos reiterados de otorgamiento, venta y tramitación fraudulenta de licencias médicas ideológicamente falsas", se indica.

Estas estructuras "compartían un mismo modus operandi. Para dotarse de apariencia de legalidad, los facultativos médicos y otros intervinientes con pleno conocimiento crearon distintas sociedades médicas de fachada, por medio de las cuales contrataban a otros médicos, también extranjeros; contando con captadores, promocionaban en redes sociales su producto, esto es, el otorgamiento de días de licencia médica a distintos valores según los días de reposo solicitados, sin que ello obedeciera a una atención médica real ni a un verdadero diagnóstico, lo que se condice con los criterios de falsedad acreditados en juicio, propios de las licencias médicas ideológicamente falsa".

Esta actividad "se transformó pronto en actos consecutivos y masivos, persistentes en el tiempo, que permitieron el crecimiento de estas sociedades ilícitas. Como consecuencia directa, al ser emitidas y tramitadas dichas licencias, quedaron a disposición de los trabajadores adquirentes los días de reposo injustificado, generándose el pago de cuantiosas sumas de dinero por concepto de subsidio por incapacidad laboral, en perjuicio del Estado de Chile, al defraudar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al sistema de salud privado".

El tribunal estableció que cada una de las estructuras "constituyó una asociación ilícita, atendida su permanencia en el tiempo, la distribución funcional y estable de roles entre sus integrantes constitución de sociedades de fachada, captación de clientes, emisión de licencias, tramitación y manejo de los fondos y la existencia de un objeto común consistente en la emisión y venta sistemática de licencias médicas ideológicamente falsas".

Asimismo, se acreditó la obtención fraudulenta de subsidios por incapacidad laboral (fraude de subvenciones". Las estructuras mediante "las cuales se captaban y contrataban médicos para la emisión masiva y venta ilícita de licencias médicas, entre el año 2020 y diciembre de 2022, facilitaron los medios para la obtención del pago indebido del subsidio por incapacidad laboral derivado de cada licencia médica fraudulenta presentada por los trabajadores adquirentes, pago efectuado, en el sistema público, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o por las respectivas Cajas de Compensación, con cargo a los fondos de Fonasa, y, en el sistema privado, por las ISAPRES, defraudando tanto al Fondo Nacional de Salud como a las Isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Cruz Blanca y Colmena".

Los emisor ocasionaron a Fonasa un perjuicio del orden de los $22 millones correspondiente al pago de una cantidad cercana a las 47.000 licencias médicas, además del perjuicio adicional causado a las Isapres mencionadas.

Por otro lado, se comprobó la adquisición fraudulenta de licencias médicas y subsidios. A través de las estructuras criminales y de los médicos emisores pertenecientes a ellas, "se determinó la identidad de quienes adquirieron la mayor cantidad de licencias médicas.

En el ámbito civil, se acogió la demanda, por lo que se condena a los acusados al pago de las indemnizaciones que correspondan a favor del Fisco de Chile, en los términos, alcances y montos que se establecerán en la sentencia definitiva, conforme al mérito de la prueba rendida .

La audiencia de comunicación de la sentencia fue programada para las 10:00 horas del próximo lunes 31 de agosto.