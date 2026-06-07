Diputada Joanna Pérez pedirá citar a autoridades de Registro Civil por migrantes

Valparaiso, 17 marzo 2026 Joanna Perez durante la Comision de Gobierno Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema migratorio , señaló la parlamentaria de Demócratas.

La diputada por la Región del Biobío y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, calificó como preocupante la información conocida respecto de la entrega errónea de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos legales, situación que se habría extendido durante varios meses entre 2024 y 2025.

Cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema migratorio , señaló la parlamentaria de Demócratas.

La legisladora informó que solicitará la comparecencia de autoridades del servicio ante la Comisión de Gobierno y anunció el envío de oficios para determinar el número de casos involucrados, las causas que originaron el posible error y las medidas adoptadas para corregirlo.

Debemos asegurarnos de que una situación de esta naturaleza no vuelva a repetirse , agregó.

Finalmente, la presidenta de la comisión enfatizó que el país requiere instituciones sólidas y procedimientos migratorios transparentes, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor control, certeza jurídica y cumplimiento de la normativa vigente .