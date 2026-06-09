Chile.- Diputada Ossandón pide libertad de acción en militantes RN para AC contra Grau

Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Para la parlamentaria la acusación constitucional es un disparo en las piernas, porque imagínate que con esta megarreforma el día de mañana el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz se equivoca en una predicción (...) lo pueden acusar constitucionalmente"

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se mostró partidaria a que en su conglomerado se de libertad de acción a los militantes con respecto a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la que calificó como un disparo en las piernas .

Yo creo que la libertad de acción va a ser nuestro camino, el más sano. Probablemente nos van a acusar de una infinidad de cosas, pero yo creo que con esto estamos siendo lejos el partido más leal a los a los ministros del presidente Kast , comentó la parlamentaria en entrevista con La Tercera.

Y agregó que el tema político hoy día es tremendamente relevante porque recordemos que desde el jueves en adelante los únicos ministros acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast .

La acusación constitucional es un disparo en las piernas, porque imagínate que con esta megarreforma el día de mañana el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz se equivoca en una predicción (...) lo pueden acusar constitucionalmente", aseguró.

Y planteó que hay que tener mucho cuidado, puesto que se le estaría hablando a un electorado que todavía tiene sed de venganza. Yo creo que nos estamos metiendo en arenas que son bien riesgosas para muchos ministros del presidente Kast .