Diputada Parisi aborda tensión con el oficialismo por avance del PDG

Valparaiso, 21 de julio 2026 La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

En el PDG no nos mueve sacar ventajas políticas ni convertirnos en un partido bisagra. Nos mueve representar a quienes confiaron en nosotros, estamos hablando de un 20% , sostuvo la parlamentaria.

La diputada Zandra Parisi (PDG) se refirió a la incomodidad expresada por dirigentes oficialistas sobre el creciente peso del Partido de la Gente en la Cámara, señalando que reflejan la preocupación de algunos partidos ante un escenario sin mayorías aseguradas y donde el Gobierno deberá construir acuerdos para avanzar con sus proyectos, así como lo hizo con el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Al respecto, Parisi comentó que creo que estas declaraciones reflejan que algunos partidos oficialistas están preocupados porque el escenario político cambió. Hoy ya no existen mayorías automáticas, y eso significa que el Gobierno debe dialogar, construir acuerdos y, por supuesto, cumplir la palabra empeñada .

Asimismo, la parlamentaria descartó que el objetivo del PDG sea transformarse en un partido que tiene la llave del Congreso .

En el PDG no nos mueve sacar ventajas políticas ni convertirnos en un partido bisagra. Nos mueve representar a quienes confiaron en nosotros, estamos hablando de un 20% , sostuvo.

En esa línea, advirtió que la colectividad mantendrá su independencia al momento de definir sus respaldos, y aseguró que nuestros votos no están comprometidos con nadie. Cada proyecto lo vamos a evaluar por su mérito y por el beneficio real que entregue a las familias chilenas .

En esa misma línea, Parisi destacó que la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional demostró que cuando hay disposición a escuchar y a cumplir los compromisos, los acuerdos son posibles. Pero si alguien cree que puede dar por descontado nuestro respaldo, se equivoca .

Finalmente, afirmó que en el PDG vamos a seguir actuando con independencia, responsabilidad y, sobre todo, sentido común, apoyando las buenas iniciativas vengan de donde vengan, porque ese es el mandato de la ciudadanía .