Diputada Parisi criticó la falta de las vocerías de Gobierno

Valparaiso, 20 de julio 2026 La diputada Zandra Parisi en la Comision de La Familia Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 1 Ago. (ATON) -

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se sumó a las críticas hacia las vocerías del Gobierno y planteó que el problema es más profundo que las habilidades comunicacionales de los ministros.

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se sumó a las críticas hacia las vocerías del Gobierno y planteó que el problema es más profundo que las habilidades comunicacionales de los ministros, y apuntó a que hay mucha falta de coordinación, mensajes de bajo contenido y disputas internas dentro del oficialismo por imponer la propia agenda .

Las críticas a las vocerías del Gobierno no tiene que ver solamente con quienes van a hablar o si una autoridad comunica mejor o peor. El problema es más profundo, según mi punto de vista , dijo la parlamentaria.

En ese sentido, Parisi expuso que entre los principales problemas se encuentra que hay mucha falta de coordinación, mensajes de bajo contenido y disputas internas dentro del oficialismo por imponer la propia agenda .

La diputada afirmó que la vocería no consiste únicamente en salir a hablar, se trata de ordenar las prioridades, explicar las decisiones y transmitir un rumbo común .

Además, y a propósito de los dichos del Presidente José Antonio Kast sobre la agenda y prioridades del Ejecutivo frente a las que buscan instalar algunos sectores del oficialismo, Parisi comentó que cuando cada sector intenta poner su propia música, el Gobierno pierde capacidad para instalar sus avances y termina comunicando más ruido que certezas .

Lo que hoy se necesita no es solo un nuevo rostro en la vocería, sino que una conducción política y, por supuesto, comunicacionalmente tiene que ser un mensaje muy claro por parte del ministro o ministra vocero de Gobierno , sentenció.