Diputada Parisi cuestiona proyecto de latido fetal: "Falta empatía y humanidad"

Santiago, 18 de agosto 2025. El candidato presidencial del Partido de la Gente, asiste al Servel para inscribir su candidatura a la Presidencia de la Republica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

La parlamentaria sostuvo que, si bien no califica la iniciativa como repudiable , sí considera que impone una carga adicional a mujeres que ya enfrentan situaciones profundamente dolorosas.

La diputada Zandra Parisi (PDG), integrante de la Comisión de Salud, cuestionó el proyecto que busca incorporar la escucha del latido fetal como parte del procedimiento previo a la interrupción del embarazo bajo la ley de tres causales, advirtiendo que se trata de una materia extremadamente sensible que debe abordarse con mayor empatía y humanidad.

La parlamentaria sostuvo que, si bien no califica la iniciativa como repudiable , sí considera que impone una carga adicional a mujeres que ya enfrentan situaciones profundamente dolorosas.

No, repudiable no, pero siento que es un tema muy delicado. Piensen que de las tres causales que tenemos en nuestro país para poder realizarse un aborto, más del 40% se realizan por neonatos que no tienen posibilidad de vivir , afirmó.

En esa línea, la legisladora planteó que, en los casos de inviabilidad fetal de carácter letal, muchas madres y familias ya enfrentan un diagnóstico médico devastador, por lo que obligarlas a escuchar los latidos antes del procedimiento podría constituir una falta de humanidad.

Creo que es un tanto falta de humanidad pedirle además a esa madre que escuche también los latidos de su hijo que no va a nacer y no tienen la opción de poder vivir. Falta un poco más de empatía, de humanidad y no tantas reglas , señaló.

En ese sentido, expuso que sobre el 40% de las causales de abortos corresponden a no natos, bebés que están en el vientre de la madre y que no tienen la posibilidad de nacer por algún tipo de enfermedad .

Es una situación muy delicada el saber que su hijo no puede nacer y tomar la decisión de abortar por recomendación médica, además en ese preciso momento estar escuchando los latidos, siento que es una falta de empatía y de humanidad que Chile no puede dejar pasar , agregó Parisi.

Consultada sobre si se trata de una postura personal o de bancada, Parisi aclaró que no, esto es una posición personal. Como madre, trato de ponerme en ese lugar y creo que sería una situación muy dolorosa estar viviendo el procedimiento, una decisión tan dolorosa, y más encima estar escuchando los latidos .

Finalmente, la parlamentaria llamó a poner el foco en el dolor de las mujeres y sus familias, afirmando que por Dios, de verdad, dejémonos de normativas y de tantas reglas. Centrémonos en las personas, en los dolores, seamos un poco más empáticos y humanos .