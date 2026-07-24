Diputada Parisi valora indicaciones a proyecto para fortalecer a Carabineros

Archivo - Chile.- Detienen a 2 extranjeros por violento asalto a mujer de 62 años en Quinta Normal - RAUL ZAMORA/ATON CHILE - Archivo

Santiago 25 Jul. (ATON) -

La diputada Zandra Parisi participó de la ceremonia, encabezada por el Presidente José Antonio Kast, para la firma de las indicaciones y dar urgencia al proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos, fortalecer la carrera funcionaria y mejorar el despliegue operativo de Carabineros.

La diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) participó de la ceremonia, encabezada por el Presidente José Antonio Kast, para la firma de las indicaciones y dar urgencia al proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos, fortalecer la carrera funcionaria y mejorar el despliegue operativo de Carabineros.

La parlamentaria destacó la tremenda labor que realizan nuestros carabineros , señalando que se trata de hombres y mujeres que con vocación de servicio salen cada día a proteger a las familias chilenas, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida .

En esa línea, Parisi sostuvo que el compromiso de Carabineros con el país merece no solo nuestro reconocimiento, sino también acciones concretas que fortalezcan su labor .

Por lo mismo, valoró que el proyecto apunte a mejorar los incentivos, fortalecer la carrera funcionaria, atraer nuevos postulantes, retener a quienes ya forman parte de la institución, y entregar mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con mayor respaldo y eficacia .

La diputada del PDG remarcó que el fortalecimiento institucional de Carabineros debe traducirse en mejores capacidades operativas, mayor respaldo a sus funcionarios y una respuesta más eficaz frente a las necesidades de seguridad que enfrentan las familias en todo el país.

En cuanto a la próxima tramitación en el Parlamento, Parisi señaló que ahora será responsabilidad del Congreso estudiar esta iniciativa con la seriedad y celeridad que merece .

En ese sentido, enfatizó que cuando hablamos de seguridad no hay espacio para mezquindades, ni cálculos políticos , llamando a que el debate legislativo se realice poniendo por delante la protección de las personas.

Finalmente, la diputada del PDG aseguró que fortalecer a Carabineros es fortalecer la seguridad de Chile y entregar mayor tranquilidad a millones de familias que esperan vivir en un país mucho más seguro .