Diputada Pérez exige máxima firmeza tras asesinato de mujer en Coronel

Valparaiso, 25 de septiembre de 2024 La diputada Marlene Perez durante la Comision AC Ministra Vivanco Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Parlamentaria de la UDI indicó que muerte de la víctima de 65 años y las graves heridas sufridas por su pareja de 72 años reflejan la grave crisis de seguridad del país.

La diputada Marlene Pérez, de la UDI, pidió que se aplique "máxima firmeza" a propósito del asesinato en Coronel el sábado de madrugada de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años.

La víctima murió luego de ser atacada por un grupo de encapuchados que llegaron a la denominada "Casa Schwager", que ella y su pareja Jorge Díaz Salas, de 72 años y quien resultó con graves heridas- cuidaban desde hace cuatro décadas.

Tal vivienda pertenece a la sociedad O Higgins Punta Arenas, una antigua sociedad anónima filial de Quiñenco, la matriz del grupo económico Luksic.

"Chile no puede acostumbrarse a este nivel de violencia y delincuencia. Lo ocurrido en Coronel refleja la grave crisis de seguridad que enfrentamos", dijo la parlamentaria por el Distrito Nº 20 de la Región del Bío Bío.

Y agregó que "no podemos normalizar actos de violencia tan despiadados como este, que terminaron con la vida de una persona mayor y dejaron a otra gravemente herida. La Fiscalía y las policías deben actuar con la máxima firmeza y firmeza, porque un crimen de esta gravedad no puede quedar impune".

Según la congresista, "las familias merecen volver a sentirse seguras, a vivir en paz y a tener la certeza de que quienes cometen estos hechos serán encontrados y recibirán las máximas sanciones que establece la ley".