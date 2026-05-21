Diputada Tello cuestiona cambios en el gabinete de Kast por recortes sociales

Valparaiso, 10 de noviembre 2025 Punto de prensa del diputado Daniel Manouchehri en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

La parlamentaria aseguró que el cambio de gabinete refleja falta de planificación en áreas clave como seguridad, salud y educación.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, cuestionó duramente el reciente ajuste ministerial realizado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió preocupación por el rumbo que, a su juicio, ha tomado el Ejecutivo.

La parlamentaria aseguró que los cambios en el gabinete generan incertidumbre respecto de políticas públicas implementadas durante los últimos años y criticó los anuncios relacionados con recortes sociales.

Preocupa que el cambio de gabinete implique dejar de lado medidas que se han venido implementando durante los últimos años, que han ido en beneficio de las personas y que hoy están en entredicho producto de estos anuncios de recortes sociales , afirmó.

Tello también sostuvo que la reorganización ministerial deja en evidencia la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno en distintas áreas.

Según indicó, la administración de Kast tenía solamente un plan, bajar los impuestos a los superricos y hacer recortes sociales a las personas que menos tienen y más necesitan en nuestro país .

La diputada además criticó la ausencia de definiciones concretas en materias como seguridad, salud, educación y transporte.

Hoy vemos que no tiene un plan claro en seguridad, tampoco en salud, tampoco en educación, ni en ciencias, ni en transporte, etcétera , señaló.

En esa línea, agregó que lo único que escuchamos y que la ciudadanía ha podido recabar son anuncios de recortes sociales, proyectos que se abandonan, medidas regresivas que terminan afectando a la gran mayoría de nuestro país .

La parlamentaria también hizo un llamado al Ejecutivo a modificar sus prioridades y enfocarse en políticas orientadas a las familias.

Instó además al Gobierno a dejar de impulsar medidas que solo benefician a unos pocos, mientras que las familias de nuestro país siguen pagando el costo de la improvisación .

Finalmente, Carolina Tello aseguró que el Ejecutivo aún tiene margen para cambiar el rumbo político y expresó sus expectativas respecto de la próxima Cuenta Pública presidencial.

Todavía está a tiempo de rectificar el rumbo , afirmó, agregando que espera señales concretas durante el mensaje presidencial programado para el próximo 1 de junio.