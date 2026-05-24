Chile.- Diputado Arroyo oficia al Minsal ante riesgo de ingreso del sarampión a Chile

Valparaiso, 23 de septiembre de 2024 El diputado Roberto Arroyo durante la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Parlamentario advirtió que aunque la enfermedad fue erradicado, el brote en Perú obliga a reforzar la vigilancia sanitaria, los controles fronterizos y las campañas de vacunación.

El diputado Roberto Arroyo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, ofició al Ministerio de Salud para solicitar antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno ante el brote de sarampión registrado en Perú y el eventual riesgo de ingreso de casos a Chile.

El parlamentario del Partido Social Cristian omanifestó su preocupación por el tránsito permanente de personas entre ambos países.

Por ello recalcó que es necesario fortalecer los controles sanitarios, especialmente en pasos fronterizos y en aeropuertos internacionales.

En el oficio, el representante del Distrito N° 20 de la Región del Biobío pidió información sobre alertas epidemiológicas activas, cobertura de vacunación, protocolos de detección y aislamiento, además de la capacidad logística para enfrentar un eventual brote en territorio nacional.

"Chile erradicó el sarampión hace años gracias a las campañas de vacunación, pero eso no significa que estemos libres de riesgo", dijo e congresista.

Y agregó que "hoy vemos brotes en países vecinos, y debemos actuar con anticipación para proteger a nuestra población, especialmente a niños y a adultos mayores2.

Roberto Arroyo pidió conocer las coordinaciones que mantiene el Ministerio de Salud con organismos internacionales y autoridades peruanas para monitorear la situación epidemiológicaen en el vecino país y evitar que esta enfermedad vuelva a propagarse en Chile.