Chile.- Diputado García valora compromiso de indemnizaciones a víctimas del terrorismo

Chile.- Presidente de los madereros: No puede ser que un sector viva bajo ataque" - MANUEL ARANEDA/ATON CHILE

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, René Manuel García, valoró la reunión que sostuvo este viernes el Presidente José Antonio Kast con víctimas del terrorismo en la región.

El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, René Manuel García, valoró la reunión que sostuvo este viernes el Presidente José Antonio Kast con víctimas del terrorismo en la región.

En la instancia, el mandatario escuchó sus testimonios y comprometió avanzar en medidas de reparación y acompañamiento para quienes han sufrido directamente los efectos de la violencia.

Al respecto, el diputado García señaló que las víctimas no solo requieren justicia, sino también un respaldo permanente que les permita reconstruir sus vidas luego de perder, en muchos casos, sus viviendas, emprendimientos, predios, herramientas de trabajo e incluso familiares producto de los atentados.

Y explicó que durante demasiado tiempo muchas familias han debido enfrentar solas las consecuencias del terrorismo. Además, planteó que es fundamental que exista una política pública robusta que las apoye, repare el daño sufrido y les entregue la tranquilidad de que el Estado estará presente cuando más lo necesitan.

En ese sentido, sostuvo que escuchar directamente a quienes han sufrido la violencia constituye un paso indispensable para construir soluciones que respondan a la realidad de la región. La verdad es que han habido muchas ofertas hacia las víctimas de la violencia. Conozco al presidente Kast y si él lo ha dicho, es porque va a cumplir , señaló.

Ya no hay más promesas en esto. Él ha afirmado algo que la gente quería escuchar que ha sufrido violencia quería oír, que era sus indemnizaciones. Esperamos que a la brevedad posible ellos tengan los recursos para poder comprar lo que perdieron y poder seguir trabajando como lo habían hecho toda su vida , manifestó.

Finalmente, el parlamentario destacó que se necesita avanzar no solo en el fortalecimiento de la seguridad y la persecución de quienes cometen estos delitos, sino también en una política integral de apoyo a las víctimas, poniendo en el centro a las personas que han debido reconstruir sus vidas tras años de violencia, incertidumbre y pérdida.