Diputado Jaime Mulet se suma como querellante por escándalo en Codelco

Valparaiso, 12 de mayo 2026 Punto de prensa de Jaime Mulet Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

Parlamentario por la Región de Atacama calificó como extremadamente grave la sobreestimación en cifras de producción de 2025.

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, confirmó que se hará parte como querellante en la denuncia que presentó por la alteración en las cifras de producción de diciembre de 2025 en Codelco.

La empresa estatal efectuó una auditoría que confirmó un aumento de la sobreestimación a casi 27 mil toneladas de cobre, situación por la que la cuprífera removió a un ejecutivo, estableció sanciones contra otros profesionales y presentará los hechos al Ministerio Público.

El parlamentario por el Distrito N° 4 calificó como "extremadamente graves" los nuevos antecedentes presentados por el directorio de Codelco, que significaron la salida de ejecutivo y la amonestación de otros siete.

"Esta es una situación anómala, un verdadero fraude donde son alterados los índices de producción. Se dice que se produjeron 26 mil toneladas más en el mes de diciembre. Y eso, obviamente, es para alterar el resultado de 2025 y así la compañía aparezca produciendo más de lo que en verdad produjo", señaló Mulet.

De acuerdo al diputado, "la alteración de cifras tenía como finalidad engañar al país, a los competidores, al mercado, a los bonistas y a los dueños de Codelco, que es el Estado de Chile. Así se obtienen beneficios, como bonos ejecutivos o trabajadores, y a la vez se dice que se cumple con la meta autoimpuesta de subir la producción después de un periodo de baja".

Para Mulet, "esto es extremadamente grave, por eso apenas supe en febrero lo sucedido lo denuncié de forma pública. Luego hice la denuncia en el Ministerio Público. Y con estos nuevos antecedentes, obviamente voy a hacerme parte como querellante, porque a Codelco le están haciendo mucho daño y después va a salir gente que la va a querer privatizar. Y no soy partidario de hacerlo".

El diputado sostuvo que distintas administraciones han usado en dos décadas a la cuprífera "como vaca lechera" y no han sido diligentes para corregir su rumbo, dejándola sobreendeuda, con problemas laborales y de seguridad para los trabajadores, aunque ha habido muchos aciertos en otros aspectos.

"En lo relativo a la explotación de cobre, lo sabido ahora es extremadamente grave y complejo. Y si no hay correcciones, la tentación de la privatización va a estar presente y habrá gente a favor de esa alternativa. Por eso vamos con la querella", cerró el congresista.