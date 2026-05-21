Valparaiso, 25 de marzo 2026 Jaime Mulet durante la comision de Constitucion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

El Ministerio Público debe llegar al fondo de esto, porque nadie puede investigar bien a Codelco, ni la Cámara de Diputados, ni Contraloría, ni la Comisión para el Mercado Financiero, ni Cochilco, por distintas razones que hemos estudiado , dijo.

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) instó al Ministerio Público a investigar a fondo en Codelco, luego de que se confirmó que 27 mil toneladas de cobre fueron sobreestimadas en la producción de 2025.

El parlamentario afirmó que no puede el propio Codelco auditarse de situaciones irregulares, porque evidentemente tapan , y recordó otras situaciones, como el accidente en El Teniente, en donde se ha detectado que ejecutivos han omitido información.

Luego de nuevos antecedentes, y tras denunciar ante Fiscalía el presunto fraude en las cifras de producción, Mulet comentó que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Ese directorio y los nuevos antecedentes apuntan en la misma forma y por las mismas razones de la denuncia que hice en el Ministerio Público .

En ese contexto, el parlamentario regionalista afirmó que hay que investigar a fondo. No puede el propio Codelco auditarse de situaciones irregulares, porque evidentemente tapan .

Asimismo, recordó que esto no sólo ha ocurrido ahora, ha ocurrido en otras situaciones de distintas naturaleza, incluso en accidentes laborales y otras cosas que hemos visto durante los últimos años. Por eso creo que el antecedente nuevo que se entrega es de confusión, es de aparentemente tratar de ocultar las cosas .

Considerando lo anterior, el legislador instó a que el Ministerio Público debe llegar al fondo de esto, porque nadie puede investigar bien a Codelco, ni la Cámara de Diputados, ni Contraloría, ni la Comisión para el Mercado Financiero, ni Cochilco, por distintas razones que hemos estudiado .

Espero que el Ministerio Público haga bien su pega y, si es necesario, me voy a hacer parte como querellante , finalizó.