Diputado Mulet confirma requerimiento ante el TC por invariabilidad tributaria

Chile.- Diputado Mulet solicita Comisión Investigadora por la Operación Tokio - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Parlamentario de la Región de Atacama señala que la megarreforma que ya está en el Senado es inconstitucional en lo referido al periodo de más de dos décadas sobre ese punto.

Luego de la aprobación en general de la denominada megarreforma en la comisión de Hacienda del Senado, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), confirmó el próximo ingreso de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie de forma específica respecto a la propuesta de invariabilidad tributaria por más de dos décadas.

Según el parlamentario, la invariabilidad es "inconstitucional" en su forma y generará dos economías en el país.

"El gobierno debe buscar un respaldo transversal para cumplir con el quórum de normas constitucionales y entregar una señal de confianza y seguridad a las inversiones", señaló el representante del distrito Nº 4 de la Región de Atacama.

Y añadió que "vamos a presentar un requerimiento de inconstitucionalidad por la invariabilidad tributaria que tiene la megarreforma. Veo que no ha habido voluntad del gobierno o no se han dado las condiciones para llegar a un entendimiento y hacer modificaciones en el proyecto".

El parlamentario indicó que "el texto fue aprobado en la comisión de Hacienda del Senado, donde pensaba que era el lugar correcto para buscar puntos de encuentro antes de hacer la votación. Pero la invariabilidad tributaria es uno de los aspectos más complejos, pues amarra a seis o siete gobiernos futuros y les impide, en aquellos contratos e inversiones que emanen de este proyecto de ley, hacer modificaciones tributarias".

Según Mulet, "eso es inconstitucional. Para hacerse requiere rango constitucional de la mayoría de cuatro séptimos de la Cámara y del Senado. Y por eso presentaremos este requerimiento de inconstitucionalidad".

Comentó además que "si se lograra con el rango constitucional correcto, sería necesario tener diálogo entre el gobierno y la oposición para tener los votos. Creemos que ese hubiera sido el camino ideal, pero hasta ahora no existe esa voluntad".

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja advirtió que, como está el proyecto, "genera no sólo ilegalidades de forma por quórum, sino que también produce dos economías. Una que está protegida, de las grandes empresas con proyectos sobre 50 millones de dólares, inversión chilena o extranjera, de prácticamente cualquier actividad. Y otra de empresas pequeñas, medianas y grandes que no llegan a proyectos de 50 millones de dólares. Eso causa, obviamente, una desigualdad brutal y compleja. De manera que no sólo hay problemas de quórum, sino que también son problemas de fondo".

Mulet precisó que "como no se llega al acuerdo y al entendimiento, vamos a presentar este requerimiento y comenzaremos a juntar las firmas. Ya tenemos un borrador casi listo que estamos trabajando con un equipo importante de juristas. Es vital que el gobierno comprenda que debe llegar a niveles de entendimiento".

Y cerró diciendo que "hay un compromiso de varias bancadas de recurrir por inconstitucionalidad. Es casi toda la oposición, por lo que no será ser complejo juntar las 39 firmas necesarias. Lo importante es hacerlo, porque el gobierno se ha negado a buscar un entendimiento".