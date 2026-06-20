Diputado Raúl Soto: La acusación contra Grau ensucia el diálogo en el Congreso

Valparaiso, 16 de diciembre 2025 Punto de prensa del diputado Raul Soto Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El presidente del PPD señaló que el libelo presentado por el oficialismo contra el exministro podría instalar un escenario de vendetta en la política nacional.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, mostró su rechazo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, y señaló que tal acción propiciada por sectores oficialistas dificulta los acuerdos políticos en el Parlamento.

"La acusación constitucional ensucia y dificulta la posibilidad de un clima de diálogo y de acuerdos en el Congreso", señaló en Radio Cooperativa el representante del distrito Nº 15 de la Región de O Higgins.

Añadió que el libelo que está en una comisión revisora "nos sigue confrontando, nos sigue polarizando y nos sigue atrincherando en posiciones más extremas, que es lo que no queremos".

Según Raúl Soto, con la acusación habrá consecuencias más allá del ámbito político.

"Tratándose de un exministro de Hacienda, se daña la política fiscal y la institucionalidad fiscal de nuestro país. Y al final del camino, se daña también a nuestra democracia", precisó el diputado.

El presidente del PPD también indicó que "por primera vez la política fiscal está en el barro de la contingencia política, en medio de la pelea entre dos bandos y barras bravas".

Para Raúl Soto, "ya es claro a esta altura que no existe ningún vicio de constitucionalidad", y además alertó sobre la posibilidad de que empiece una dinámica continua de acusaciones entre oficialismo y oposición.

"Eso podría llevarnos a un escenario de vendetta política permanente, donde tengamos acusaciones que van y vienen, cruzadas", precisó.

Por eso, el diputado del PPD resaltó el hecho de que fuera presentada una propuesta para elevar los requisitos de cara futuras acusaciones constitucionales.

"Espero que esto no sea un proyecto solo para resguardarse ellos (el oficialismo) respecto de futuras acusaciones constitucionales para los ministros de su gobierno. Ojalá sea también una señal de que van a actuar responsablemente respecto de la actual acusación constitucional contra el exministro Grau", cerró Raúl Soto.