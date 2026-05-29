Diputado Riquelme responde a denuncia contra su expareja por subsidio

Chile.- Serviu denuncia a pareja de diputado republicano por subsidio habitacional - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El diputado republicano Alejandro Riquelme se refirió a la denuncia contra su pareja, quien habría omitido información para adjudicarse un subsidio para el 40% más vulnerable de la población.

El diputado Alejandro Riquelme (Partido Republicano) se refirió a la denuncia contra su expareja, quien habría omitido información para adjudicarse un subsidio para el 40% más vulnerable de la población.

A través de un comunicado, Riquelme aclaró "antecedentes falsos, que están siendo divulgados" y señaló que "el proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio GORE-MINVU del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política".

En cuanto al subsidio, el parlamentario mencionó que la "información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por SERVIU, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia".

El legislador manifestó que "siempre colaborará con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera y espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno".

Finalmente, Riquelme realizó un "llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, sino que además la Presunción de Inocencia e Imparcialidad en la Investigación; que en este caso no se han respetado".

La denuncia contra la expareja del diputado fue confirmada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que detalló que "efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales".

"Eso afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley", enfatizó la autoridad.