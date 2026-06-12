Diputado Schalper y criticas de Boric al CAE: "Una desfachatez sin precedentes"

Valparaiso, 20 de abril 2026 Punto de prensa del diputado Diego Schalper Sebastian Cisternas/AtonChile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Espero que el presidente Boric entienda que en esa posición de expresidente más que ser un comentarista de la coyuntura a lo que está llamado es ser alguien que aporta el bien de Chile , aseguró el timonel de la bancada de RN

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, criticó duramente al expresidente Gabriel Boric, calificando sus críticas a los cobros del CAE como una desfachatez y aseguró que es impresentable que, en su condición de exmandatario, pagada por el Estado, se dedique a ser un comentarista por redes sociales.

Lo del presidente Boric es una desfachatez sin precedentes. Mucha gente dejó de pagar el CAE porque él hizo una promesa de condonación que no cumplió , aseguró el timonel de la bancada de RN en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que a mí me parece impresentable que el presidente Boric estando en una posición de expresidente, que siempre hemos valorado que son cargos que incluso reciben aportes por parte del Estado de Chile. La verdad que los tuits a distancia no tienen nada que ver con las tareas que se le encomiendan .

Espero que el presidente Boric entienda que en esa posición de expresidente más que ser un comentarista de la coyuntura a lo que está llamado es ser alguien que aporta el bien de Chile , aseguró.

E insistió en que hoy día se posicione como comentarista de esa situación, a mí me parece que hay que tener mucha personalidad .

El diputado Schalper, en todo caso, también se mostró contrario a los cobros realizados a la fuerza por Tesorería.

Evidentemente dejar a una persona en la medida en que tú le embargas la totalidad de sus ingresos, la totalidad de su cuenta bancaria, sin capacidad de hacer frente a sus gastos corrientes, pagos de arriendo, pagos de colegio, gastos de salud, evidentemente no puede ser parte de nuestro inventario , señaló.

ACUSACIÒN A GRAU

Sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el parlamentario de RN explicó que ante las distintas miradas dentro del comité de su partido decidieron dar libertad de acción .

Hay personas que han planteado que están a favor, otras que han planteado que están con dudas, y otras que ya han declarado abiertamente que están en contra", comentó

Diego Schalper cree que es importante que el país abandone la lógica del uso indiscriminado de las acusaciones constitucionales, como esta. Un país enfrentado en acusaciones constitucionales, es un país que hasta termina con el tema de su clasificación de riesgo. Entonces, hay que ser súper cuidadoso, súper cuidadoso en esto, y en esa vereda me paro .

No significa que yo tome posición en una u otra dirección, sino que significa invitarnos a todos a la prudencia y a la reflexión , concluyó.