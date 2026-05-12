Diputados acuden a Contraloría por "filtro político" en implementación de SLEP

Santiago 23 de junio 2025. Fotografias referenciales de la Contraloria General de la Republica ubicada en la comuna de Santiago. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

Diputados de la Comisión de Educación presentaron un requerimiento ante la Contraloría acusando un filtro político en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) por parte de la Dirección de Educación Pública (DEP).

Diputados de la Comisión de Educación presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) acusando un filtro político en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) por parte de la Dirección de Educación Pública (DEP).

La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, junto a la diputada Emila Schneider (FA) y el diputado Juan Santana (PS), denunciaron que la Dirección de Educación estaría excediendo sus facultades, deteniendo contrataciones de personal e impidiendo procesos administrativos, haciendo que la implementación de los Servicios Locales se retrase, incluso fallando en dicha puesta en marcha.

La diputada Serrano dijo que acudirán a Contraloría "por el exceso de atribuciones que se está tomando la DEP, que es principalmente quien está encargado hoy día de ayudar a implementar los servicios locales de educación pública".

"Está impidiendo que los servicios locales puedan contratar o incluso les está pidiendo la justificación de la contratación y está retardando sobre todo los procesos de implementación y claramente nosotros creemos que esto no es parte de una doble interpretación", acusó.

La parlamentaria afirmó que la DEP "están excediendo en sus facultades legales y por otra parte esto responde a un diseño que tiene el Ministerio de Educación de retrasar la implementación de los servicios locales. Esto configura claramente un filtro político, ellos están buscando que claramente se pueda retrasar, que pueda fracasar, sobre todo la implementación de nueva educación pública".

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) comentó que si el Gobierno lo que pretende es boicotear la educación pública, que fracase la educación pública, lo que le queremos decir es que le hace un tremendo daño al país y por eso como parlamentarios y parlamentarias no lo vamos a permitir".

"Acá lo que hay que hacer es discutir, corregir lo que hay que corregir, pero avanzar, avanzar en un camino que hace mucho tiempo el país se trazó que es precisamente desmunicipalizar y avanzar en la nueva educación pública", agregó.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que "lo que estamos denunciando el día de hoy tiene que ver con una facultad que no le corresponde a la dirección de educación pública, que es finalmente controlar la administración de los servicios locales que precisamente fueron creados para que existiese una administración descentralizada en materia de educación".