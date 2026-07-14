Diputados ofician a Senapred por medidas de prevención ante sistema frontal

Vina del Mar, 16 de junio 2025 Luvia durante el sistema frontal que afecta a la zona central Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El oficio busca verificar que el Estado cuente con una planificación adecuada para minimizar los riesgos que podrían afectar a miles de familias.

Ante la llegada del sistema frontal pronosticado para la zona centro-sur del país, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, Evópoli e Independientes ofició al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para que informe en detalle las medidas preventivas, de coordinación y de contingencia que se han dispuesto para enfrentar este evento climático.

El oficio, firmado por el jefe de comité, diputado Diego Schalper, y suscrito por la totalidad de los integrantes de la bancada, busca verificar que el Estado cuente con una planificación adecuada para minimizar los riesgos que podrían afectar a miles de familias, especialmente considerando la experiencia de emergencias anteriores marcadas por inundaciones, cortes prolongados de suministro eléctrico y problemas de conectividad.

En el documento, los parlamentarios solicitaron conocer cuáles son las estrategias nacionales implementadas por Senapred para anticiparse al sistema frontal y cuáles serán las acciones específicas en cada una de las regiones que podrían verse afectadas, incluyendo la coordinación con delegaciones presidenciales, gobiernos regionales y municipios.

Asimismo, requirieron información sobre el trabajo preventivo realizado junto a organismos clave como el Ministerio de Obras Públicas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Bomberos, el Ministerio de Salud y las empresas de servicios básicos, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna frente a eventuales emergencias.

Uno de los principales énfasis del oficio apunta a conocer si el Gobierno ha identificado previamente sectores con mayor riesgo de inundaciones, remociones en masa, interrupciones de conectividad o cortes de energía eléctrica, así como las medidas especiales que se han adoptado para esos lugares.

Los diputados también solicitaron antecedentes sobre los planes de contingencia destinados a resguardar infraestructura crítica, establecimientos educacionales, centros asistenciales y otros servicios esenciales, además de las medidas específicas contempladas para proteger a las personas electrodependientes, uno de los grupos más vulnerables durante este tipo de emergencias.

Finalmente, la Bancada RN recalcó que la prevención y la coordinación temprana son fundamentales para evitar que fenómenos meteorológicos previsibles terminen transformándose en crisis mayores para la ciudadanía, razón por la cual esperan una respuesta oportuna y detallada por parte de Senapred respecto de todas las acciones desplegadas antes de la llegada del sistema frontal.