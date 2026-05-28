Diputados de oposición critican traslado de reos comunes desde exPunta Peuco

Punta Peuco, 23 de diciembre de 2016. Gendarmes son fotografiados previo a la ceremonia ecumenica privada en la carcel de Punta Peuco donde ocho de los reos pediran disculpas por los crimenes y violaciones a los Derechos Humanos que cometieron. Andres - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

Parlamentarios de oposición cuestionaron el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Til Til, expenal Punta Peuco, a otros recintos carcelarios por vía administrativa.

Parlamentarios de oposición cuestionaron el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, exPunta Peuco, a otros recintos carcelarios por vía administrativa.

A través de su cuenta de X, el diputado PC Marcos Barraza expresó que "un gobierno también se define por a quién protege, y cabe preguntarse ¿por qué los chilenos debemos financiar privilegios y tratos especiales para condenados por crímenes de lesa humanidad?".

"Lo que está en juego no es solo una decisión penitenciaria, sino la credibilidad del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el compromiso democrático de que nunca más existan privilegios para quienes atentaron contra la vida y la dignidad de miles de chilenos", afirmó.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista, calificó esta situación como un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país .

Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad. De ser así sería un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país , añadió la parlamentario.

En tanto, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) dijo que "siguen haciendo las cosas de manera opaca, poco transparente, sin asumir públicamente las decisiones que toman. No es lo que espero de un gobierno, incluso cuando es de ideas opuestas a las mías".