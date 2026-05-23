Diputados piden al Ejecutivo que le dé urgencia a ley contra motochorros

Santiago, 30 de marzo de 2022. Se produce un asalto perpetuado por los llamados motochorros en plena alameda esquina cumming, durante una protesta de estudiantes secundarios Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Catalina del Real y Francisco Orrego solicitan catalogar el delito como secuestro digital por cambios en el modus operandi de delincuentes.

Los diputados de la Región Metropolitana Catalina del Real (Republicanos) y Francisco Orrego (RN) solicitaron al Ejecutivo que otorgue suma urgencia al proyecto de ley que endurece las sanciones contra los delitos cometidos en motocicletas, conocidos popularmente como "motochorros".

Junto con la urgencia legislativa, los parlamentarios propusieron tipificar el fenómeno bajo el concepto de "secuestro digital".

Los legisladores alertaron que el robo de teléfonos móviles en las calles dejó de ser un simple hurto de especies.

Hoy, señalaron, al capturar el dispositivo móvil abierto o forzar sus claves, las bandas criminales acceden a cuentas bancarias, fotografías, correos y bases de datos completas, iniciando un proceso de asfixia económica y extorsión contra los afectados.

La diputada Catalina del Real, autora del proyecto de ley, señaló que "ya no estamos hablando del simple delincuente que corre para revender un aparato tecnológico en el mercado informal".

"Ahora enfrentamos un verdadero secuestro digital. Al robar un celular, los delincuentes usan esa información sensible para vaciar cuentas en minutos o extorsionar a las familias de las víctimas. Se requiere de herramientas penales drásticas y urgencia inmediata a este proyecto", añadió.

Y el diputado Francisco Orrego sostuvo que "la delincuencia arriba de motocicletas se ha desatado de manera brutal en nuestras comunas, operando con total impunidad a plena luz del día. Pedimos al gobierno que patrocine esta iniciativa y entienda que resguardar el espacio digital es hoy tan urgente como vigilar las calles. No podemos permitir que las bandas organizadas sigan un paso adelante del Estado".

La propuesta de ley contra los "motochorros" está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, a la espera de que el Ejecutivo recoja la solicitud de urgencia para acelerar su votación en la Sala.