Diputados RN respaldan propuesta de Kast para fortalecer el control migratorio

Presidente Kast visita frontera de Chile y Perú, donde realiza punto de prensa, en la cual, no acepto preguntas ni realizo anuncios. Fotos Patricio Banda/AtonChile. - Patricio Banda/AtonChile

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Parlamentarios Claudia Mora y Mauro González valoraron anuncios del Presidente durante su gira por el norte del país.

Los diputados de Renovación Nacional , Claudia Mora, y Mauro González, integrantes de las comisiones de Gobierno Interior y de Seguridad, respectivamente, valoraron los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast respecto de los migrantes irregulares.

Durante su gira por el norte, el mandatario dio a conocer dos proyectos destinados a fortalecer el control de la migración irregular, ampliar las facultades para concretar expulsiones administrativas y endurecer las sanciones contra quienes lucran con el ingreso ilegal de personas al territorio nacional.

Claudia Mora destacó que ambas iniciativas forman parte de compromisos anunciados por el Ejecutivo y responden a una necesidad urgente en materia de seguridad y de control fronterizo.

"A nadie debiese sorprender los proyectos anunciados por el Presidente, porque son un compromiso de campaña. Y los adelantó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tanto en la comisión de Seguridad de la Cámara como también en la sesión especial en el Senado. Su pertinencia es absoluta", dijo la parlamentaria.

Y agregó que existe una necesidad evidente de ampliar el plazo de detención de extranjeros sujetos a expulsión administrativa.

"Esperamos, tal como dijo el Presidente, contar con un apoyo transversal para aumentar el plazo de detención de un migrante irregular de cinco a sesenta días, toda vez que en cinco días es muy difícil poder concretar todos los pasos administrativos que requiere una expulsión Como está la ley en la actualidad, si eso no se lleva a cabo en ese plazo a la persona se le debe dejar en libertad e iniciar todo el proceso de nuevo nuevo".

Sobre el proyecto destinado a sancionar con mayor severidad el tráfico ilícito de migrantes, la diputada sostuvo que el Estado debe actuar con firmeza frente a las organizaciones que operan en la frontera.

"Y respecto al segundo proyecto, también es muy importante desbaratar las verdaderas mafias que existen en la frontera. Son grupos organizados, muchas veces con fines criminales, que se dedican al tráfico de personas, a vulnerar nuestras fronteras y a hacer del ingreso ilegal un negocio. Por lo tanto, esas personas también deben ser sancionadas con la mayor rigurosidad posible El que lucre causándole un daño a la seguridad interior del país debe responder con cárcel, porque es un peligro para nuestra nación", explicó la congresista.

Por su parte, el diputado Mauro González valoró de manera especial la propuesta de ampliar los plazos disponibles para concretar expulsiones de extranjeros que se encuentran irregularmente en el país.

"Hoy tenemos un plazo de cinco días para concretar la expulsión de un extranjero una vez detenido, que es insuficiente para coordinar los procedimientos y los vuelos necesarios. Por eso valoramos el anuncio del Presidente en el sentido de modificar legalmente esta materia".

Por último, el parlamentario explicó que la actual legislación dificulta la ejecución efectiva de las expulsiones administrativas, de manera especial cuando se requiere coordinar vuelos chárter y operativos de traslado.

"Es importante y está en un buen sentido ampliar dicho plazo, porque hoy es materialmente insuficiente. Valoro que el Presidente anuncie una modificación legal en la materia. Durante el trámite legislativo deberemos encontrar cuál es el plazo suficiente para practicar las expulsiones, escuchando a las instituciones pertinentes. Pero es una medida que protege la Política Migratoria y la seguridad de Chile", cerró el diputado.