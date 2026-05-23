Diputados solicitan auditoría a Codelco sobre producción en Chuquicamata

Valparaiso, 14 de Abril 2026 En el Palacio de Cerro Castillo, el presidente Jose Antonio Kast llevo a cabo el primer conclave oficialista con presidentes de partidos ligados al gobierno y los respectivos parlamentarios. En la foto El Diputado Daniel - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Los parlamentarios advirtieron posibles inconsistencias en cerca de 20 mil toneladas métricas finas de cobre. El requerimiento busca que Cochilco realice una revisión exhaustiva sobre antecedentes detectados en División Chuquicamata.

Un grupo de parlamentarios solicitó a la Contraloría General de la República realizar una fiscalización a Codelco, a través de Cochilco, luego de conocerse antecedentes sobre eventuales irregularidades en las cifras de producción reportadas por la estatal durante 2025.

La acción fue encabezada por el diputado Daniel Valenzuela y respaldada por otros 12 legisladores de Renovación Nacional y del Partido Republicano.

El oficio enviado a la contralora Dorothy Pérez apunta principalmente a antecedentes vinculados a la División Chuquicamata, donde una auditoría interna preliminar habría detectado inconsistencias en el registro de cerca de 20 mil toneladas métricas finas de cobre.

De acuerdo con lo expuesto por los parlamentarios, dichas toneladas habrían sido incorporadas como producción terminada durante diciembre de 2025 sin cumplir completamente con las exigencias técnicas y comerciales establecidas por la empresa estatal.

En el documento también se menciona que durante ese mismo mes Codelco informó una producción cercana a las 172 mil toneladas métricas finas, cifra considerablemente superior al promedio mensual registrado durante el resto del año, que rondaba las 105 mil toneladas.

Según los antecedentes recopilados por los legisladores, esta situación habría permitido mostrar mejores resultados al cierre del ejercicio anual y eventualmente alcanzar metas relacionadas con incentivos y bonos.

Estamos hablando de la principal empresa del Estado y de recursos que pertenecen a todos los chilenos. Por eso, aquí no puede haber dudas ni zonas grises. Lo que corresponde es una investigación profunda, transparente y con total independencia , sostuvo el diputado Valenzuela.

El parlamentario además cuestionó las dificultades históricas para fiscalizar a la minera estatal. La clase política durante muchos años ha tratado de fiscalizar Codelco, pero siempre se topa con una muralla. Lo que buscamos es que la Contraloría, a través de Cochilco, pueda revisar que los recursos que llegan al Estado sean efectivamente los que corresponden , afirmó.

Asimismo, aseguró que acá hubo una inflación sobre la producción, donde incluso se habrían pagado sobresueldos por más de 14 millones de dólares. La pregunta es quién cometió el error, quiénes son los responsables y qué sanciones van a tener .

Finalmente, los diputados solicitaron que, si durante la revisión se detectan posibles delitos asociados a fraude o alteración de información financiera, los antecedentes sean remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado para determinar eventuales responsabilidades.