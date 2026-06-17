Director de Migraciones detalla irregularidades en ingreso de niños haitianos

Valparaiso, 17 de junio 2026 El Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones Frank Sauerbaum, en la sesión de la comision de Seguridad Publica Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Frank Sauerbaum explicó ante la comisión de Seguridad del Senado una serie de irregularidades que explicarían la flexibilización de exigencias para que menores ingresaran al país bajo la solicitud de reunificación familiar. El consul de Haití fue retirado en octubre de 2025 por este tema.

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó ante la comisión de Seguridad del Senado cómo se flexibilizaron las exigencias de documentación requeridas para que menores haitianos ingresaran al país bajo la solicitud de reunificación familiar.

En concreto, se permitió la solicitud por certificado de nacimiento, sin legalización y sin trámite en el consulado de Haití, justamente por la situación irregular en la que está viviendo Haití y la situación de violencia y de inestabilidad política , explicó Sauerbaum.

Y agregó que también durante el 2025 se detectó que hubo una cantidad importante de presentaciones con documentos que fueron adulterados producto de que había habido una flexibilización anterior, pero se produjo una serie de falsificación de información .

El exdirector (Luis Thayer), a través de un memo, el 1161 del 10 de abril de 2025, se dio marcha atrás con la flexibilización permitida anteriormente , añadió sobre las irregularidades.

Producto de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití, se retiró al cónsul en Puerto Príncipe (en ese entonces era Rafael du Monceau). Hoy día tenemos más de 10 mil solicitudes de reunificación familiar que están suspendidas por la falta de confiabilidad en la documentación presentada y ausencia de la relación consular , agregó el director de Migraciones.

Y agregó Frank Sauerbaum que nosotros hoy día, para su información, tenemos solamente un embajador que no hace trámites migratorios .

Según la máxima autoridad de migraciones, el cónsul se encuentra actualmente en Chile. No hay intenciones todavía, cierto, de hacerlo volver a Haití hasta que no se termine toda esta investigación por corrupción que se detectó durante el año pasado , aseguró.

Sauerbaum, además, en su presentación se refirió a la posibilidad de que Chile haya sido utilizado como un país de tránsito para llegar a otras naciones.

Hoy día tenemos un oficio que nos ha hecho llegar el exsenador Chahuán, en donde se nos dice que en México tenemos a más de 6.500 niños que han solicitado refugio en alguna oportunidad , explicó.

Y añadió que entonces esto nos hace pensar que efectivamente aquí había un tránsito desde Chile a otros países y que Chile finalmente pudo haber sido utilizado como un país de tránsito para poder tener documentación que le permitiera viajar a estos menores a otros países .