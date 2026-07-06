Directorio de Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann

Directorio ratifica a Julio Friedmann como gerente general de Enap Foto: Enap -

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El ejecutivo asumió su cargo durante el gobierno del expresidente Boric (en noviembre del 2022. La actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa", aseguró el presidente Cristián Muga al justificar la decisión.

La empresa Nacional del Petróleo (Enap) a través de una declaración pública validada por el presidente de su directorio, Cristián Muga, ratificó que la administración cuenta con la confianza del Directorio y el gerente general, Julio Friedmann, continuará encabezando el equipo ejecutivo .

Friedmann, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile, asumió el puesto en noviembre de 2022, tras un proceso de selección liderado por head hunter , señaló la empresa.

Y agregó que en 2025, Enap completó cinco años consecutivos de resultados positivos, logrando reducir en más US$2.000 millones la deuda desde 2022 y alcanzando récords de producción .

La actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa. Sin embargo, no podemos vivir de éxitos del pasado. El desafío actual, en un contexto que prevemos con márgenes más estrechos, es gestionar necesidades urgentes como la disminución de costos, la estabilidad de la operación, el pleno cumplimiento ambiental y la creación de nuevas fuentes de ingresos , señaló el presidente del Directorio, Cristián Muga.

Y finalizó asegurando que desde el Directorio, creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período .