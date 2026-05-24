Donald Trump asegura que no firmará un acuerdo precipitado con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU (Foto de ARCHIVO Europa Press) 22/6/2020 - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU

Santiago 24 May. (ATON) -

Pero el Presidente de Estados Unidos aseguró que el diálogo entre ambos países sigue progresando

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo de principios.

Eso sería un primer paso al fin definitivo de la guerra iniciada en febrero pasado y a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Pero Trump avisó que en ningún caso firmará un acuerdo apresurado, porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte", dijo el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump aseguró que el bloqueo de Estados Unidos sobre el perímetro de Ormuz "permanecerá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", añadió el político estadounidense.

Y también le pidió a Irán que comprenda la postura norteamericana sobre su programa nuclear.

"No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", cerró Trump, a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y está en su derecho legítimo a desarrollarlo.

EUROPA PRESS