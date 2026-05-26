Donald Trump dice que su examen médico semestral salió perfecto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU (Foto de ARCHIVO Europa Press) 22/6/2020 - CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU

Santiago 26 May. (ATON) -

Presidente de Estados Unidos está cerca de cumplir 80 años y sufre de insuficiencia venosa crónica.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su examen médico semestral fue "perfecto", en medio de las preocupaciones por su estado de salud debido a la insuficiencia venosa crónica que padece y a pocos días de que cumpla 80 años, el próximo 14 de junio.

"Acabo de finalizar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió perfecto. Gracias a los excelentes médicos y al personal. Regreso a la Casa Blanca", declaró el mandatario en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

La visita de Trump a Walter Reed supone su cuarta cita médica revelada de forma pública desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Ni el magnate republicano ni la Casa Blanca han detallado a qué tipo de pruebas concretas se ha sometido el Presidente norteamericano, quien en enero pasado contó que había acertado todas las preguntas de su tercer examen cognitivo.

Ello se dio en el marco de sus pruebas médicas rutinarias, en medio de especulaciones sobre el deterioro de su estado de salud después de que reconociera en una entrevista que había usado maquillaje para tapar hematomas y heridas de pequeños golpes y cortes.

Trump sufre insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores de 70 años que causa hinchazón en las piernas y otros síntomas.

La Casa Blanca ya adelantó a mediados de mes que pasaría este martes una serie de análisis rutinarios, que incluyen también pruebas dentales.

EUROPA PRESS