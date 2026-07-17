Dos carabineros resultan heridos a bala durante fiscalización en Lo Espejo

Santiago, 12 de Abril de 2023 Balacera y enfrentamiento de carabineros con delincuentes en poblacion Los Quillayes de La comuna de La Florida ,resultan dos delincuentes muertos y 3 carabineros heridos. Foto Juan Eduardo Lopez/ Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Los funcionarios fueron atacados mientras realizaban un control vehicular en la comuna. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran fuera de riesgo vital.

Alrededor de las 10:40 horas, se registró un procedimiento policial en el sector de Pasaje Las Carreras, en la comuna de Lo Espejo, donde dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos mientras desarrollaban labores de fiscalización.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas efectuaba un control preventivo a un individuo, hasta ese momento no identificado, quien vestía ropas oscuras y tendría entre 20 y 25 años de edad.

El sujeto habría extraído un arma de fuego tipo pistola, efectuando una cantidad aún indeterminada de disparos en contra del personal policial.

Como consecuencia del ataque, dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos. Ambos se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada.

El procedimiento policial continúa en desarrollo, mientras equipos especializados realizan las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos, identificar al autor y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Carabineros mantiene desplegados los recursos operativos necesarios para apoyar la investigación y adoptar las medidas correspondientes conforme al desarrollo del procedimiento.