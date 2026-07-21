Dos cortes en la Ruta 5 Norte impidieron traslado del Kast a Región de Atacama

Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Ananuca del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

La sociedad concesionaria de la Ruta del Algarrobo (Ruta5 Norte) confirmó el corte total en ambos sentidos entre las comunas de La Serena y Vallenar, a altura de los kilómetros 499 y 657, lo que impidió el traslado del Presidente José Antonio Kast a la Región de Atacama.

La sociedad concesionaria de la Ruta del Algarrobo (Ruta5 Norte) confirmó el corte total en ambos sentidos entre las comunas de La Serena y Vallenar, a altura de los kilómetros 499 y 657, lo que impidió el traslado del Presidente José Antonio Kast a la Región de Atacama.

La concesionaria informó que el sistema frontal ha activado diversas quebradas y generado socavones en distintos puntos de la vía. De hecho uno de los puntos de mayor afectación está en el kilómetro 499, debido a un desprendimiento de masa de gran magnitud que afecta ambas calzada e impide una circulación segura.

Los equipos de emergencia y de la sociedad concesionaria permanecen desplegados, efectuando evaluaciones y programando las labores de despeje y recuperación, cuyo avance dependerá de la disminución de los caudales y de que existan condiciones seguras para el ingreso de personal y maquinaria.

Además mantiene una coordinación permanente con autoridades locales y organismos competentes para compartir información actualizada y adoptar las medidas que sean necesarias de acuerdo a cómo evolucione el fenómeno.

La concesionaria hizo un llamado a las personas usuarias a extremar las medidas de prevención:

- Evitar desplazamientos no esenciales en caso de precipitaciones intensas o alertas emitidas por las autoridades.

- Informarse a través de los canales oficiales antes de iniciar un viaje.

- Conducir a una velocidad prudente y acorde a las condiciones de la vía.

- Mantener una distancia segura con otros vehículos.

- Respetar la señalización y las indicaciones del personal en terreno.

"La seguridad de las personas usuarias y nuestros equipos es nuestra principal prioridad. Continuaremos monitoreando la situación e informando oportunamente cualquier cambio relevante en las condiciones de operación de nuestra ruta", cerró la concesionaria.