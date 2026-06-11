Dos detenidos por amenazas de muerte y disparos contra familia en La Cisterna

Santiago, 12 de mayo de 2026. Nuevo caso de supuesto secuestro en San Miguel Personas detenidas por OS9 se encuentran en la 3ra Comisaria Santiago Central Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes 9 de junio pasado, cuando una víctima denunció haber sido amenazada de muerte junto a su grupo familiar. Mientras se encontraba en Carabineros, desconocidos dispararon contra de su vivienda.

El OS9 de Carabineros logró la detención de dos personas vinculadas a una denuncia por amenazas de muerte y disparos injustificados contra un domicilio ubicado en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes 9 de junio pasado, cuando una víctima denunció haber sido amenazada de muerte junto a su grupo familiar. Mientras se encontraba en Carabineros, desconocidos dispararon contra de su vivienda.

Gracias al rápido trabajo investigativo desarrollado por personal especializado del OS9, en la misma noche se gestionó una orden judicial de entrada y registro, la cual se realizó durante la madrugada del 10 de junio.

Los efectivos policiales detuvieron a dos imputados en menos de 24 horas e incautaron una pistola marca Glock con su número de serie borrado, un cargador y munición calibre 9 milímetros, además de diversos teléfonos celulares de interés para la investigación.

El arma incautada presentaba modificaciones destinadas a aumentar significativamente su capacidad de fuego, permitiéndole efectuar disparos en modalidad automática o en ráfaga, característica que incrementa considerablemente su poder lesivo y el riesgo para la seguridad pública.