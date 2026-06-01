Chile.- Dos horas con 25 minutos duró la Cuenta Pública del Presidente Kast

Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Hacia el final de su discurso de 27 páginas, el mandatario expresó que "no les voy a prometer que el camino que viene será fácil. El camino exigirá trabajo. Exigirá esfuerzo. Exigirá sacrificio. Exigirá paciencia".

Dos horas con 25 minutos duró la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Pleno, mucho más que la hora y media estimada en principio.

Hacia el final de su discurso de 27 páginas, el mandatario expresó que "no les voy a prometer que el camino que viene será fácil. El camino exigirá trabajo. Exigirá esfuerzo. Exigirá sacrificio. Exigirá paciencia".

"Pero les prometo, a cambio, algo que sí depende enteramente de nosotros, y que vamos a cumplir. Si hacemos bien esta tarea, llegará el día en que miremos hacia atrás, y las futuras generaciones que nos sigan dirán que esta fue la hora", añadió.

"La hora en que Chile dejó de resignarse, la hora en que Chile volvió a creer en sí mismo, la hora en que Chile, una vez más, se puso de pie. Que esta sea, compatriotas, nuestra mejor hora", recalcó.

"Y que nadie, nunca, les diga que los mejores días de Chile quedaron atrás. No es verdad. Los mejores días de Chile están por venir. Y los vamos a alcanzar con trabajo, con unidad y con esperanza. Ese fue el mandato que recibimos. Esa es la responsabilidad que asumimos", agregó.

También señaló que "ese es el compromiso con el que hoy me presento ante ustedes. Que el día en que esta generación entregue la posta, se diga de nosotros, de este Gobierno y de este Honorable Congreso, que cuando Chile más lo necesitó, estuvimos a la altura. Que no le fallamos a Chile".

"Cierro reiterando que la emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta. Y Chile, hoy, se está levantando. Gracias por la confianza. Gracias por elesfuerzo", agregó.

"Gracias por no dejar de creer, ni por un instante, en nuestro maravilloso país. Que Dios bendiga a sus familias. Que Dios bendiga nuestro trabajo. Y que Dios bendiga a Chile", cerró el Presidente junto con bendecir a alguien de los asistentes que le gritó "mentiroso".