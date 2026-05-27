Dos muertos, cuatro heridos y 6 viviendas destruidas por incendio en Peñalolén

Santiago, 27 de mayo de 2026. Dos fallecidos y 3 casas destruidas es el saldo de un incendio en calle Las Vertientes en la comuna de Penalolen Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

Por causas que se investigan, la emergencia se declaró a las 6 horas en el sector de Las Vertientes con Quebradas del Salado. En el lugar se escucharon explosiones de cilindros de gas activados por las altas temperaturas.

Dos personas con movilidad reducida murieron producto de un incendio que hoy en la mañana destruyó seis viviendas en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana. Otras cuatro resultaron con lesiones de diversa consideración.

Por causas que se investigan, la emergencia se declaró a las 6 horas en el sector de Las Vertientes con Quebradas del Salado. En el lugar se escucharon explosiones de cilindros de gas activados por las altas temperaturas.

Tras el control de las llamas, el mayor de Carabineros, Nicolás Sepúlveda, confirmó el hallazgo de dos cuerpos. Las víctimas tenían 39 y 50 años, quienes no pudieron escapar de las llamas. Las personas heridas fueron trasladadas a recintos asistenciales de la comuna, donde se recuperan.

Bomberos inició la investigación por el origen del incendio, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó que Carabineros quede a cargo de la indagatoria por las dos muertes.