Dramático rescate de hombre arrastrado por las aguas del río Elqui en La Serena

La Serena, 18 de julio de 2026. hombre cae al rio Elqui en la Serena siendo arrastrado por la corriente la que había aumentado a causa de las fuertes lluvias. Personal de bomberos y carabineros lograron rescatarlo y ponerlo a salvo. Alejandro - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El incidente movilizó a Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena, Bomberos y otras autoridades al puente Zorrilla, donde lograron ponerlo a salvo mediante un salvataje con cuerdas, tras lo cual recibió atención médica.

Carabineros y Bomberos realizaron un dramático rescate de un hombre atrapado en el caudal del río Elqui, en La Serena, luego de intentar cruzarlo en medio del aumento de las aguas provocado por el sistema frontal.

El incidente movilizó a Carabineros de la Primera Comisaría de La Serena, Bomberos y otras autoridades al puente Zorrilla, donde lograron ponerlo a salvo mediante un salvataje con cuerdas, tras lo cual recibió atención médica.

En otro operativo, Carabineros realizó el rescate de 30 personas y 25 perros que permanecían aislados en el sector de Tambillos de la Región de Coquimbo, debido al desborde de aguas.

La emergencia se produjo cuando las fuertes corrientes inundaron diversas viviendas, dejando a sus ocupantes atrapados y en una situación de alto riesgo.

Ante este escenario, equipos especializados del GOPE, junto a personal territorial de contingencia de la Subcomisaría Tierras Blancas, desplegaron un operativo que permitió evacuar de forma segura a todos los afectados, incluyendo sus mascotas.

La labor se desarrolló en condiciones especialmente adversas, con caudales elevados y terreno anegado, donde la preparación, experiencia y coordinación de los carabineros fueron fundamentales para concretar un rescate exitoso y sin personas lesionadas.