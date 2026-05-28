Dueños de camiones valoran baja de $65 del diésel, pero "no compensa pérdidas"

Santiago 30 de marzo 2026. Los gremios del transporte terrestre de carga se reunen para debatir que hara el sector con las alzas de precios de los combustibles, en particular del petroleo diesel. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

"Compensa solo en parte las alzas de $580 que el Gobierno aplicó en marzo", declaró el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, valoró el anuncio de la caída de $65 que tendrá el precio del diésel en las próximas tres semanas y que se comenzará a aplicar en las estaciones de servicio desde hoy jueves

La baja del precio del diésel en 65 pesos es un alivio para todos los chilenos por la importancia que tiene este combustible para toda la cadena productiva. No obstante, compensa solo en parte las alzas de $580 que el Gobierno aplicó en marzo , comentó Araya.

Para el titular de la CNDC, la baja decretada significa que el gobierno está cumpliendo hasta ahora su compromiso de reflejar las caídas de valor que se producen en los mercados internacionales de combustibles.

Cuando nos reunimos con los ministros de Hacienda, de Interior, y con el propio Presidente de la República, cuando se hicieron efectivas las subidas en marzo, se les solicitó que también bajaran los precios cuando correspondiera , añadió.

Sin embargo, el gremio también puntualizó que los aumentos de marzo y abril aún no pueden ser traspasados íntegramente por los operadores a los clientes, mandantes y generadores de cargas, por lo que si bien la baja actual es un alivio, no alcanza a suplir todas las pérdidas.