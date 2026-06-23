Dura reacción de Arrau por muerte de niño: "El Estado falló" y "asesinos"

Santiago, 23 de junio de 2026. Ministro de Seguridad Martin Arrau llega al sitio del suceso Menor de 12 anos fallece tras encerrona sufrida a su familia en sector Catemito en San Bernardo, al ser arrastrado varios kilomentros luego de intentar escapar - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

"Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló", dijo el titular de Seguridad, quien también expresó que "no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos".

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, declaró esta mañana que "el estado falló" en el caso del niño de 12 años que murió luego de ser arrastrado durante varios kilómetros que robó el vehículo de la familia en la comuna de San Bernardo.

En el lugar de los hechos, el ministro expresó que "lo que ocurrió acá no es un hecho delictual más. Cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto donde en circunstancias tan violentas, delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a la familia, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones".

"Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. Hoy día, y hace varios años, nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos", añadió.

"Vemos frecuentemente en este tipo de delitos, igual que en los turbazos, la presencia cada vez más prolífica y reiterada de menores de edad. He estado proponiendo, y se está discutiendo en el Congreso algunos cambios legales que van en esa línea", expresó en referencia a las modificaciones a le Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Arrau reiteró "nuestras condolencias a la familia, no es una cifra más, es un delito feroz, brutal y nuestro compromiso efectivamente es que no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos".

"Hay que dedicar todos los recursos posibles, toda la persecución penal, estamos tranquilos y claros que el Poder Judicial, la fiscalía también lo hará, dispondrá de todos los medios para esclarecer prontamente los hechos, esperamos que tenga buen resultado", indicó.

Requerido sobre las acciones del Gobierno para evitar estos delitos, respondió que "estamos aumentando la presencia policial con un tremendo esfuerzo por parte de Carabineros de Chile, estamos trabajando cada vez más coordinados con los municipios, estamos aumentando la televigilancia y la aplicación de medidas tecnológicas".

"Esas cosas van arrojando algunos resultados a los cuales no me quiero referir acá porque este un momento demasiado delicado y hoy día tenemos que enfocarnos en perseguir efectivamente a estos delincuentes", cerró.