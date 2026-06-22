Economista jefe de Ocde cree que acuerdo de paz tendrá buenos efectos en Chile

Santiago, 15 de Abril de 2026. Usuarios cargan combustible en bombas de bencina de la comuna de Providencia previo al nuevo alza que tendrian los combustibles manana jueves 16 de Abril Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El italiano, Stefano Scarpetta, quien en abril asumió como nuevo economista jefe la Ocde, entregó un positivo diagnóstico para nuestro país tras el pacto alcanzado entre Estados Unidos e Irán, esto principalmente porque los combustibles bajarán de precio.

El economista italiano, Stefano Scarpetta, quien en abril asumió como nuevo economista jefe la Ocde, ve con optimismo las consecuencias del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y asegura que tendrá efectos positivos en Chile.

El acuerdo de paz se trata de una muy buena noticia. Si se alcanza un acuerdo de paz duradero, es extremadamente importante para todos en la región, pero potencialmente también para la economía , aseguró Scarpetta al diario La Tercera, en la primera entrevista que da para un medio de América Latina.

Y asegura que esto se ajustaría más a nuestro escenario que sugiere una desaceleración del crecimiento económico, lo cual no es baladí, ya que pasamos del 3,4% en 2025 al 2,8% en 2026, y luego al 3,1 % en 2027 .

Ahora bien, cerramos nuestro informe (de perspectivas económicas de la Ocde) el 26 de mayo, cuando el precio del petróleo Brent se situaba en aquel momento en torno a los US$95. Ahora, (este miércoles) ronda los US$80. Así que estamos más de un 10 % por debajo de lo que indicaban nuestros últimos datos disponibles. Si hace un cálculo aproximado, una caída del 10 % en el Brent podría suponer un aumento del crecimiento a lo largo del tiempo de un 0,1 % , anticipa Stefano Scarpetta.

Según el economista tendremos un efecto positivo sobre el crecimiento. Además, reduciremos la presión inflacionista en unos 0,3 puntos porcentuales. Esto es más o menos lo que ocurriría si se mantuviera esta nueva tendencia de los datos también en lo que respecta a los precios de la energía y de los fertilizantes

Chile, al igual que otros países, se beneficiará de este acuerdo de paz y del hecho de que los precios del petróleo y de la energía bajarán. Así que esto, sin duda, tendrá un efecto. En resumen, la razón por la que hemos revisado nuestras previsiones a la baja, en mayor medida se debe a la mayor dependencia de los productos energéticos importados. Este es el factor principal , agregó.

Consultado si sería una buena medida para Chile aplicar recortes en el impuesto a las empresas como plantea la megarreforma, el especialista dijo que la respuesta sería sí, pero depende .

Porque una reducción del impuesto a las empresas podría suponer un impulso para la inversión y la actividad económica. Pero creo que lo importante, no solo en Chile, sino en muchos países, incluida la mayoría de los países de América Latina, es: ¿cómo es el entorno empresarial en su conjunto? , señaló.

Y se preguntó: ¿Estamos seguros de que esta reducción de la carga fiscal sobre las empresas conducirá realmente a ese tipo de nuevas inversiones y a un nuevo dinamismo en la economía y en el sector empresarial? Y para ello, también tenemos que trabajar en otras condiciones que, en cierta medida, hacen que el entorno empresarial quizá no sea muy propicio para la inversión económica .