EEUU anuncia arancel del 25% a Brasil y acusa a Lula por falta de "buena fe"

Santiago, 21 de julio 2025. El Presidente de la Republica, encabeza la reunion de alto nivel, Democracia Siempre, en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado la imposición de un arancel del 25% a "la mayoría" de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de "buena fe" del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la hora de negociar con Washington.

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado la imposición de un arancel del 25% a "la mayoría" de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de "buena fe" del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la hora de negociar con Washington.

"El presidente (Donald) Trump ha ordenado al Representante de Comercio de Estados Unidos (Jamieson Greer) que imponga un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas", ha anunciado en redes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamando a que "no haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos".

A renglón seguido, el alto funcionario norteamericano ha aseverado que las políticas económicas adoptadas por el jefe del Planalto "son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños". "Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello", ha espetado.

Concretamente, Washington sostiene que Brasil "ha perjudicado injustamente" a los proveedores estadounidenses al favorecer el servicio de pagos electrónicos Pix, impulsado por el Banco de Brasil, utilizado a diario por millones de brasileños y recientemente inscrito por el Gobierno brasileño como 'marca de renombre' ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para que quede protegida si comercializa más productos o servicios para los que fue concebida originalmente

Si bien la nota de prensa divulgada para oficializar el arancel no recoge fecha de entrada en vigor y adscribe su aplicación a "ciertos productos", el 'aviso de acción' publicado por la oficina de Greer sobre el arancel recoge que el arancel adicional se aplica a los productos que se importan para consumo o se retiran del almacén para consumo a partir (...) del 22 de julio de 2026".

Asimismo, recoge una larga lista de bienes sancionados, entre los que se incluyen productos de uso farmacéutico; aeronaves y componentes de aeronaves civiles; vehículos de pasajeros y de transporte por carretera, y "materiales informativos" como películas, publicaciones impresas u obras de arte.

BRASIL RESPONDE

En respuesta al nuevo gravamen impuesto, la Presidencia de Brasil ha publicado una nota de prensa en la que señala que "el 15 de julio de 2026 quedará marcado en la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable".

"El Gobierno brasileño repudia la decisión anunciada hoy por el Gobierno estadounidense sobre la imposición de aranceles del 25% a productos brasileños", reza el texto de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia difundido en redes por Lula.

En rechazo de estas medidas "unilaterales" por parte de Washington, Brasilia ha argumentado que "no existe justificación alguna", ya que "Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial de bienes y servicios con Brasil por un valor de 424.500 millones de dólares (370.164 millones de euros) en los últimos 15 años; en 2025, el 76% de las importaciones provenientes de Estados Unidos ingresaron al país sin pagar aranceles, y la tasa media aplicada a productos estadounidenses fue de solo el 3,1%".

"Brasil no reconoce la legitimidad de las investigaciones sin respaldo en las normas multilaterales de comercio", ha subrayado el Planalto, manteniendo que, pese a ello, "nunca" abandonaron las negociaciones y que presentaron "pruebas que refutan cada una de las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales".

En concreto, asegura haber demostrado que "las acusaciones contra PIX y la regulación de las plataformas digitales carecen de fundamento". "PIX es un activo de nuestro pueblo y un referente internacional para la infraestructura digital pública", reivindica la nota, que agrega que el Gobierno de Brasil no renunciará a "proteger" a familias e hijos "de la avaricia de un puñado de tecno-oligarcas". "La libertad de expresión no es una carta blanca para el crimen", agrega.

La nota también rechaza las acusaciones de deforestación: "El mundo entero sabe que, desde 2023, hemos estado combatiendo con determinación los delitos ambientales y reduciendo drásticamente la deforestación en todos los biomas brasileños".